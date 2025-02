UE quer ser xerife no faroeste digital. Mas poderá enfrentar os donos das redes sociais?

Estes quatro documentos configuram a “nova constituição tecnológica e digital”, adianta a professora e constitucionalista Raquel Brízida Castro. É a primeira vez, acrescenta, que a UE tenta legislar sobre “áreas tão sensíveis, em que pode haver conflitos com as Constituições e com as próprias tradições constitucionais dos Estados-membros".

Da mesma maneira que o ciberespaço excede fronteiras físicas, também os regulamentos excedem enquadramentos legais próprios dos países. Afinal, cada uma das dezenas de milhares de empresas que funcionam de e para a UE está sediada num país diferente - e com leis próprias -, enquanto os seus produtos e conteúdos podem chegar a qualquer parte do mundo, onde as leis iniciais podem não se aplicar.

Ou seja, enquanto a economia é regulada, a economia digital nem tanto.

Como cada cidadão existe no seu país e na web ao mesmo tempo, a UE perguntou: é possível regular o ecossistema digital sem fronteiras para que os mercados, os serviços, as notícias e a inteligência artificial garantam os direitos fundamentais dos cidadãos europeus?

“Durante muito tempo, as gigantes da tecnologia beneficiaram da ausência de regulação. O mundo digital transformou-se num faroeste, com as maiores e mais fortes a ditar as regras. Mas há um novo xerife na cidade”, afirmou Christel Schaldemose, eurodeputada dinamarquesa que lidera a implementação do Regulamento dos Serviços Digitais, um dos quatro regulamentos.

A UE tem sido “muito otimista” sobre a aplicação das leis a estes ecossistemas muito voláteis que tendem a evoluir muito rápido, considera Luís Cabral, professor na Universidade de Nova Iorque e especialista no Regulamento dos Mercados Digitais. A União Europeia tem tentado “manter um certo diálogo com as plataformas” para “prevenir possíveis abusos de poder de mercado e dano ao consumidor” antes que aconteçam.

Mas este modus operandi está a chocar com as plataformas e, principalmente, com alguns dos bilionários que as detêm.