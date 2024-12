"Ampel-Aus", o fim do semáforo, foi a palavra do ano na Alemanha. Em Portugal, uma expressão parecida seria o "fim da geringonça". O governo alemão, conhecido como a "coligação semáforo", colapsou. Há pelo menos um ano que os partidos na coligação governamental trocavam farpas e o SPD, os Verdes e os liberais do FDP entregaram oficialmente os papéis para o divórcio no mês passado. O Parlamento federal alemão confirma a separação esta segunda-feira.

Desentendimentos "irreconciliáveis" entre o chanceler Olaf Scholz, do SPD, e o ministro das Finanças, Christian Lindner, terão levado à demissão de Lindner, em novembro. Em tom confrontativo - pouco comum em Scholz - o chanceler disse ter perdido a confiança no parceiro do FDP. "Fui obrigado a dar este passo para proteger o nosso país de possíveis danos. Precisamos de um governo eficaz, com força para tomar as decisões necessárias", afirmou Scholz.

O contexto global torna a situação ainda mais grave, acrescentou o chanceler: "Há uma guerra na Europa, a tensão aumenta no Médio Oriente e a nossa economia está estagnada". Mas o que provocou esta crise?

"It's the economy, stupid!"

No centro do desentendimento na coligação está sobretudo uma coisa: dinheiro.

O SPD, de Scholz, e os Verdes pediam mais investimento público - e mais endividamento estatal - para alavancar a economia. Já Lindner e os liberais do FDP seguraram firmemente o travão da dívida, exigiram menos impostos para as empresas e cortes em subsídios sociais e ambientais. O SPD e os Verdes recusaram as propostas por uma questão de princípios.

Pouco depois da queda do governo de coligação, Christian Lindner, líder dos liberais, explicou no Parlamento as razões da sua intransigência sobre disciplina orçamental. "A política mais social de todas é aquela que garante que as pessoas não têm de recear perder os empregos", justificou.