​O que é a operação "Dissuasão da Agressão" que ameaça relançar a guerra civil na Síria?

A verificar-se o reacender, em larga escala, das hostilidades, a Síria fica de novo à beira do abismo. O desfecho do avanço rebelde é imprevisível. Pode tanto representar o início do fim do regime ditatorial de Bashar al-Assad, como o primeiro passo para o ressurgimento de um regime ultra ortodoxo semelhante ao califado que o Estado Islâmico ali proclamou em 2014.

O que se passou nos últimos dias?

Soldados da Hayat Tahrir al-Sham, um grupo islamita radical com um passado ligado à ISIS e à Al-Qaeda, e outros grupos da oposição ao regime do presidente de Bashar al-Assad, tomaram de assalto a maior parte de Aleppo, cidade situada no nordeste Síria e a segunda maior do país.

Relatos difundidos na imprensa internacional indicam que as forças rebeldes estão a avançar rapidamente desde que a Operação Dissuasão da Agressão teve início, a 27 de novembro, beneficiando do recuo das tropas do exército regular sírio.