Chegou a época do Natal. Veja as decorações nas ruas, de Portugal ao Paraguai

Chegados a dezembro, a época do Natal arranca já a todo o vapor e isso é evidente pelas decorações que começam a iluminar as principais cidades do mundo.

Em Portugal, as luzes natalícias ligaram-se na semana passada em Lisboa e este fim de semana, no Porto.

Mas também há já muitas cidades pela Europa fora e não só a iluminar as ruas com decorações de Natal.

A Renascença reuniu algumas das mais marcantes.