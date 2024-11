Ucranianos em Portugal recusam regressar para combater. “Eu sei o que me pode acontecer. Não quero fazer parte disso”

Konstantin não se arrepende de ter virado as costas ao apelo das autoridades do seu país para combater. “Não, não gosto e não percebo o ‘porquê’, não tenho ideia do ‘porquê’”, justifica.

“Primeiro preciso de me ajudar a mim própria”

A residir no Seminário do Bom Pastor há praticamente dois anos, Ludmila, de 36 anos, também descarta a hipótese de se envolver militarmente na defesa do seu país.

“Claro que gostaria de ajudar o povo ucraniano, mas preciso primeiro de me ajudar a mim própria, aos meus pais e à minha família. Se não for capaz de me ajudar a mim e aos meus pais, como poderei ser capaz de ajudar todas as outras pessoas?”, questiona.