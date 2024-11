“Se escolhi morar neste lugar, isso torna-me um vilão?” Como a família de Aya fugiu do Líbano para Portugal

Um limbo entre “começar uma vida aqui” ou esperar “e ver o que acontece”

Em Portugal, a família desfez as malas em São Félix da Marinha, onde um familiar os acolheu. Sentada na cama que agora partilha com o irmão de oito anos e a irmã de 14, Aya recua a 29 de Setembro de 2024.

Conta que foi a primeira vez na história “de todas as guerras que houve” que a cidade de Joub Jannin foi atingida. Até essa data viviam “num falso senso de segurança”. A duas horas da capital, e a uma hora do Sul do Líbano, achavam “estar longe de tudo”.

O ataque aconteceu dois dias depois da morte do líder do Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, quando Israel prometia intensificar a investida no Líbano e expandir o confronto aos aliados do Irão.

“Depois desse dia a segurança foi quebrada”. Aya diz ter sido um “ataque mirado”. “Eles [exército israelita] tinham um alvo, e acertaram no local exato onde ele estava”. Morreram três pessoas. Uma delas — amiga de um familiar dos Kadoura — tinha 26 anos. Era filho do alvo e tinha ido visitar os pais. Foi a primeira vez que Aya soube da morte de alguém da cidade “que não tinha nada a ver com nada”.

“Depois do barulho não sabíamos se o teto ia cair em cima da gente”, conta Aya. A mãe percebeu então que "era altura de sair dali".

Nesse domingo, Aya ia visitar as primas, tinham “combinado comer sushi”. Quando estava a acabar de se arranjar para sair de casa, ouviu um barulho. Achava que era o som de um “jidar sawt”, mas de seguida ouviu um estrondo “ainda maior”.



“Venham aqui!”, gritou a mãe. Juntaram-se no quarto abraçados. “Depois do barulho não sabíamos se o teto ia cair em cima da gente”. Assim que perceberam que era seguro sair de casa, foram para a rua e ouviram os vizinhos dizer que a explosão tinha sido na rua de cima.

Deixaram as crianças no quintal e subiram até ao telhado, viram o fumo “e foi surreal, foi logo ali.” Seguiram-se as chamadas de preocupação constantes e uma sensação “meio estranha ter que explicar para os seus amigos que você está viva.”