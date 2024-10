"Há gente a pilhar supermercados porque não tem o que comer". Paiporta, o epicentro da tragédia em Valência

“Os políticos deviam estar aqui, connosco, ao nosso lado, a limpar o lodo, a ajudar-nos, com pás, com as mãos, com o que fosse”, diz Pepe.

“Não temos água. Nem banho podemos tomar. Não temos luz, não podemos cozinhar. Há crianças e ainda por cima não há comida, porque saquearam o supermercado”, indica, apontando a zona da cidade onde se encontra essa superfície comercial.

Para lá chegar, há que atravessar um dos três parques industriais existentes nas proximidades. Em todos eles há marcas nas paredes exteriores dos armazéns que indicam a altura a que a lama chegou. Certamente mais do que dois metros.

Com as portas destruídas pela força das águas e da lama, muitos destes armazéns têm, em “loop”, o alarme a tocar, insistente e repetidamente. Um som que incomoda os funcionários de muitas dessas empresas que chegaram para começar as operações de limpeza e populares que procuram, em cada rua, pelos seus automóveis. Estavam estacionados junto á margem do rio Túria, a cerca de 600 metros de distância. Adrian Cortez é um desses populares, que acompanha o avô na busca.