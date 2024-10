Cientistas reconstroem rosto de “vampira” polaca que viveu há 400 anos

Zosia, como era chamada pelos habitantes locais, foi encontrada em 2022 por uma equipa de arqueólogos da Universidade polaca Nicolaus Copernicus de Torun.

De acordo com os investigadores, a jovem teria entre 18 e 20 anos quando morreu e a análise do crânio de Zosia sugere que sofria de um problema de saúde que a faria desmaiar e ter fortes dores de cabeça, além de possíveis problemas de saúde mental.

O túmulo de "Zosia" era um dos 75 identificados no cemitério não identificado de Pien, nos arredores da cidade de Bydgoszcz. Entre os outros corpos que se encontravam no local, havia uma criança “vampira”, enterrada com a face para baixo e também com um cadeado no pé.