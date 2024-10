Obama. O homem que diz ocupar uma parte da cabeça de Trump

Trump deu cheques na pandemia? “O Congresso é que deu. Não sejam tontos, não caiam como patinhos”. Planos de Trump para a Saúde? “Ele só tem conceitos de planos. Quer substituir o Obamacare porque fui eu que o criei. Eu ocupo espaço na cabeça dele”, declarou o antigo Presidente.

O regresso do humor?

Depois de Kamala ter entornado mais acidez no discurso democrata, Obama recuperou o humor e a ironia que foram a arma de apresentação da candidata quando substituiu Joe Biden na corrida presidencial.

“O homem não podia ser inventado”, brincou Obama, descrevendo um Trump a publicar em contínuo nas redes sociais e a vender Bíblias sem ligar aos princípios cristãos.

Para ilustrar como Trump não se comove com os problemas das pessoas, o antigo Presidente começou a imaginar um furo no pneu do carro do candidato republicano.

“Acham que Donald Trump alguma vez mudou um pneu furado? Ele chama o motorista e ordena que o faça”, disse Obama perante a gargalhada total.

O discurso não passou por cima da polémica sobre os porto-riquenhos, comparados a uma “ilha de lixo” no comício nova-iorquino de Trump.

“Se alguém não o respeita, que não o vê como compatriota com direitos iguais, é simples: não deve votar nele. Não deve esperar que melhore a sua vida. Temos que rejeitar os políticos da divisão e do ódio”, afirmou Obama.

Não espanta o que o militante Daryl já tinha alertado. “É muito importante ter os latinos aqui na Pensilvânia”, antecipava na bancada. O comício de Trump em Nova Iorque pode ter ajudado, mas o problema é sempre a mobilização. “Não apupem, votem”, foi o bordão da noite em Filadélfia. Os democratas da Pensilvânia gargalharam com Obama ao mesmo tempo por confiança e nervosismo.

