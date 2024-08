Eleições no leste da Alemanha. Um terramoto chamado AfD

O partido tem vários pontos em comum com a Alternativa para a Alemanha. É a favor do controlo da migração no país e exige mais deportações; é também pró-Rússia, contra o apoio militar alemão à Ucrânia e a favor de negociações de paz.

Wagenknecht twittou há uma semana que "68% dos alemães são a favor de negociações de paz [com a Rússia]! A política externa não tem apoio democrático. É altura de corrigir o rumo!"

Segundo Fabian Schmiedel, da Fundação Friedrich Ebert, esta é uma posição que agrada a muitos eleitores em território da antiga Alemanha de Leste.

"Há muitas pessoas que, mesmo que critiquem o governo de Putin, têm um sentimento positivo em relação à Rússia, no que diz respeito à sociedade e cultura", diz Schmiedel em declarações à Renascença. "As pessoas não são 'contra' o apoio à Ucrânia em geral. Elas são contra um afastamento cada vez maior da Rússia. Veem a segurança alemã num trabalho conjunto com a Rússia e não o contrário."

Derrapagem dos partidos no Governo de Scholz

Tanto na Saxónia como na Turíngia, os partidos da coligação no Governo federal de Olaf Scholz não têm conseguido bons resultados nas sondagens. O SPD, de Scholz, fica pelos 6%. Os Verdes não ultrapassam os 5%, o limiar necessário para entrar no parlamento, e os liberais do FDP não conseguem sequer atingir esse valor.

Daqui a três semanas, haverá novas eleições no leste da Alemanha, no estado de Brandemburgo. As sondagens preveem uma réplica do terramoto político na Saxónia e na Turíngia: a AfD está em primeiro lugar, com 24% das intenções de voto.