Fotogaleria. A noite das celebridades na convenção democrata

O governador do Minnesota, Tim Walz, aceitou a nomeação oficial do partido democrata para vice-presidente, num discurso na convenção nacional do partido, em Chicago, onde afirmou que a eleição de novembro será uma luta pela liberdade. "Estamos todos aqui por uma simples razão: adoramos este país", afirmou o candidato esta quarta-feira (madrugada de quinta-feira em Lisboa).

"Esta eleição é sobre liberdade", declarou, referindo-se a várias formas de a concretizar — desde a liberdade reprodutiva à liberdade de não sofrer violência armada e de viver a vida como se entender.