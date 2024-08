As imagens do protesto internacional em oposição a Nicolás Maduro

A Venezuela realizou eleições presidenciais no passado dia 28 de julho, após as quais o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) atribuiu a vitória a Nicolás Maduro com pouco mais de 51% dos votos, enquanto a oposição afirma que o seu candidato, o antigo diplomata Edmundo González Urrutia, obteve quase 70% dos votos.



O CNE ratificou a vitória de Maduro no início de agosto com 52% dos votos, mas sem fornecer a contagem exata nem as atas das assembleias de voto, alegando ter sido vítima de pirataria informática.

A oposição e muitos observadores internacionais já disputam a tese do alegado ataque informático.

Segundo a oposição, que tornou públicos os documentos eleitorais obtidos graças aos seus elementos nas mesas, Edmundo González Urrutia, que substituiu Maria Corina Machado, declarada inelegível, obteve 67% dos votos.

No sábado, milhares de pessoas saíram à rua por todo o mundo, com a bandeira nacional e a ata de votação, para exigir o reconhecimento da vitória de Edmundo González nas eleições presidenciais.