"Se não fizermos isto, não há floresta". Expedição indígena procura estabelecer fronteiras no seu território

Durante a expedição, os homens Munduruku são acompanhados por mulheres e crianças da aldeia. No acampamento comunitário na floresta, as camas de rede balançam entre as árvores e as mulheres preparam a comida: arroz e farinha de mandioca. Quando os caçadores não conseguem encontrar um porco selvagem para o jantar, comem macacos. Enquanto cozinham, os jovens Munduruku brincam no rio.

A última vez que os Munduruku desbravaram as fronteiras do território foi há uma década, tempo suficiente para que a maior floresta tropical do mundo apagasse essas marcas com o crescimento da vegetação.

"Há 25 anos que lutamos para proteger esta terra. Continuamos a limpar as fronteiras para as manter vivas", disse o chefe. "Se não o fizermos, lenhadores e mineiros vão invadir".