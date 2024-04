​Os Salem foram de um extremo ao outro de Gaza para encontrar a paz em Portugal, mas a alma deles continua em pé de guerra

O que talvez ainda não suspeitassem é que os “cães da guerra” iriam persegui-los de forma implacável de uma ponta à outra do estreito território situado na costa leste do Mediterrâneo. São apenas 40 quilómetros que separam a cidade onde viviam, Beit Lahia no norte, de Rafah, situada no extremo sul. O que certamente não saberiam é que cinco meses depois do início da guerra de Israel com o Hamas seriam evacuados para Portugal e estariam a viver em Braga com o filho e a nora.



Um êxodo que ligou Gaza de norte a sul

A primeira paragem do êxodo dos Salem foi uma escola das Nações Unidas, ainda em Beit Lahia. “Partimos sem nada. Só com as roupas que tínhamos no corpo. Pusemo-nos ao caminho sem saber para onde ir. Sem comida, sem bebida, sem nada. Decidimos partir e essa escolha deixou-nos paralisados”, recorda Naima. A partir daí a bússola da sobrevivência apontou sempre para sul, no sentido em que as Forças de Defesa de Israel avançavam.

Decidimos partir e essa escolha deixou-nos paralisados”

Seguiu-se Az Zawayda, depois da ordem de evacuação do norte de Gaza por Israel. Uma imposição do país vizinho que nunca tinham sentido: “Nunca os israelitas nos tinham forçado desta maneira”, vinca a palestiniana. Permaneceram até final de dezembro nessa localidade situada ao centro da Faixa de Gaza, quando decidiram tomar o caminho de Khan Yunis onde achavam que estariam mais seguros.

“Andávamos de escola em escola”, relata Naima. “Imagine quantas histórias ouvimos. Como tudo isto pôde acontecer?”, uma pergunta que deixa sem resposta, enquanto recorda todos os perigos por que passaram. “O nosso povo foi atacado, atiraram-nos bombas, dispararam armas sobre nós. Muitos morreram no meio do conflito. Estávamos lá e sabemos como foi”.

O percurso até Khan Yunis foi penoso. Israel não permitia o uso de veículos e a condição física do casal estava muito debilitada, sobretudo de Mohammad. Num posto de controlo à entrada da cidade, conta o ancião, os militares ofereceram-lhe uma cadeira de rodas para facilitar a locomoção, mas nem isso muda a sua opinião sobre o povo que habita do outro lado da fronteira norte: “Eles só compreendem uma linguagem: a do genocídio e da destruição. São inimigos cruéis”.