A guerra de 3 dias faz 2 anos e Putin pode aguentá-la por mais dois ou três aniversários

Vladimir Putin pode esperar. No Grande Palácio do Kremlin, onde decidiu dar início à sua “operação militar especial” sobre a Ucrânia, o Presidente russo sabe aquilo que tem do seu lado: o tempo, os números e as armas. Depois de ter sido ridicularizado de todas as vezes que Kiev tomou a dianteira na guerra - afinal o poderio militar da Rússia só é batido pelo dos EUA -, Putin pode agora esboçar um sorriso. Não porque a Ucrânia esteja a perder a batalha, mas porque não está a ganhá-la. E no dia em que se completam dois anos de guerra, Volodymyr Zelensky tem problemas de sobra para resolver: faltam-lhe militares no campo de batalha, as munições estão a escassear, e o apoio dos aliados teima em não chegar. Além disso, a aprovação do Presidente ucraniano caiu para os 60%, quando já foi de 90%.



O próximo ano, defendem os analistas internacionais ouvidos pela Renascença, vai ser difícil. Para não sucumbir à Rússia, Kiev terá de conseguir manter a linha da batalha, numa altura em que as munições e armamento que chegam do Ocidente são metade do necessário. Para conseguir mais homens no terreno, Zelensky terá de tomar medidas impopulares, que não lhe agradam e que levaram à rutura com Valeriy Zaluzhny, demitido de comandante das Forças Armadas no início de fevereiro. E, para garantir legitimidade, o Presidente terá de começar a falar de eleições, mesmo que não possa convocá-las enquanto a Ucrânia estiver sob a lei marcial.

A Rússia não tem nenhum destes problemas: a mobilização não pára, mesmo que quem vá para a linha da frente não sejam soldados treinados, o inventário de armamento mantém-se estável e, apesar das sanções e de uma queda no PIB, a economia não entrou em colapso. Putin será reeleito em março, sem qualquer margem para dúvidas, enquanto quem lhe faz oposição (mais ou menos direta) morre, como aconteceu com Yevgeny Prigozhin, o criador do grupo Wagner, e, agora, com Alexei Navalny, o seu principal opositor político. A teoria de assassinatos foi rejeitada, em ambos os casos, pelo Kremlin.

Ponto de viragem? Na Rússia acredita-se que sim

“Os russos com quem falo acreditam que este pode ser um ponto de viragem na guerra”, diz à Renascença Oleg Ignatov, analista sénior para a Rússia do Crisis Group, think tank que realizou há poucos dias um debate sobre os dois anos do conflito.

"Os ânimos estão a mudar. A Ucrânia acaba de perder uma cidade importante, Avdiivka, e depois de uma batalha intensa desde outubro, foi preciso retirar da cidade. É algo que é muito lamentado em todo o país, embora também exista um consenso na sociedade de que era necessário não sacrificar mais pessoas”, diz Simon Schlegel

No início do verão, recorda o analista russo “todos pensavam que a Ucrânia tinha possibilidades de romper as linhas de defesa russas e de atingir alguns objetivos no sul da Ucrânia, de libertar alguns territórios”, mas não aconteceu. “Vemos que a contraofensiva ucraniana falhou”, sublinha Oleg Ignatov. No entanto, ao longo dos mais de 700 dias de guerra, não faltaram reviravoltas no enredo da guerra.

“Em março de 2022 o plano russo falhou, houve um ponto de viragem. Depois os russos tomaram Lugansk, no verão de 2022. Outro ponto de viragem. A seguir, a libertação da região de Kharkov pela Ucrânia, em setembro de 2022, foi outro ponto de viragem. Agora, a contraofensiva ucraniana falhou e estamos no meio da ofensiva russa”, diz Ignatov.

O analista, que trocou Moscovo por Bruxelas depois do início da guerra, conta que os russos acreditam que a Ucrânia está agora numa situação em que não será capaz de acumular reservas e libertar mais territórios. “Não só por causa dos problemas com o apoio do Ocidente, não só porque a Europa não produz munições suficientes, mas porque a Ucrânia tem possibilidades limitadas de conduzir a mobilização dentro do país”, explica Oleg Ignatov.

Esta ideia de que a Rússia pode prolongar a guerra por bastante tempo, é sustentada por dois relatórios lançados em fevereiro.

“Apesar de perder, em média, centenas de veículos blindados e de peças de artilharia por mês, a Rússia tem conseguido manter estáveis os números de inventário ativo”, diz-nos o relatório do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos (IISS). Segundo aquele think tank, a Rússia pode “sustentar o seu ataque à Ucrânia por mais dois ou três anos, e talvez até mais”.