"Já não podíamos viver onde queríamos, agora a minha mãe nem pode morrer onde quer"

Nader diz já não aguentar estar sempre ligado às informações que chegam sobre o conflito em Gaza. É difícil assistir à destruição de tudo o que lhe é familiar. Cada bomba rebenta-lhe mais um pedaço de passado. Mas mais do que edifícios são as pessoas que são irrecuperáveis.

“Nos primeiros dias via as notícias todas, mas Gaza é muito pequena e todos se conhecem uns aos outros. Estou a ver escolas, tudo o que eu conheço, e mais importante do que todas as coisas que podemos construir outra vez são as pessoas que estão a morrer. O meu vizinho, o meu amigo, o irmão do meu amigo”, enumera.

As imagens que chegam pelo telefone ou pela televisão terraplanam o imaginário do local em que viveu a infância e boa parte da idade adulta.

“É uma tristeza para mim, não consigo ir a Gaza há dez anos, depois de 2014, e se um dia for as minhas memórias estão todas destruídas. A universidade em que estudei, as escolas, as casas de amigos, não há nada”, lamenta.