Após tumultos de Hong Kong e uma pandemia, terão os portugueses futuro em Macau?

A isso soma-se a presença do português no pré-escolar, garante Joaquim Ramos. “Sabemos que há um crescimento nessa faixa, portanto o que nós fazemos é disponibilizar cursos com carácter mais lúdico que nós chamamos de oficinas em que as crianças, por iniciativa dos seus pais têm uma primeira abordagem à língua portuguesa”.

Já no que se refere ao uso da língua no quotidiano, e às instituições públicas em particular, Joaquim Ramos identifica uma crise.

“Antigamente, as instituições de matriz portuguesa recebiam esses ofícios em língua portuguesa. Agora, as comunicações passaram a ser feitas só em língua chinesa. Fiz algumas perguntas a algumas instituições com as quais trabalhamos mais diretamente e disseram-me que isso tinha que ver com uma falta de quadros ao nível da tradução”, concretiza.

O mesmo problema “de desvalorização sistemática da língua portuguesa dentro da administração pública e dos tribunais” é identificado pelo advogado Sérgio de Almeida Correia, com consequências que considera gravosas.