Filarmónica de Viena traz maestro e repertório russos a Lisboa. “É uma declaração de liberdade”

Uma orquestra democrática

Encontramo-nos com alguns dos músicos da Filarmónica de Viena no escritório da orquestra nos bastidores do famoso Musikverein, a icónica sala onde todos os anos é transmitido para todo o mundo o Concerto de Ano Novo de Viena.

Este espaço, forrado a troféus, é o local de trabalho dos responsáveis da orquestra, eleitos democraticamente pelos 148 músicos.

Ao contrário da maioria das orquestras, que se organizam segundo um modelo empresarial – os músicos são funcionários e pagos pela administração da orquestra – a Filarmónica de Viena é auto-administrada pelo coletivo de músicos.

“Somos independentes, o que significa que tomamos as nossas próprias decisões: quando tocamos, onde, qual o maestro, qual o repertório”, explica o presidente Daniel Froschauer.

A orquestra elege 12 representantes, que tomam as decisões do dia-a-dia, mas as decisões importantes são tomadas pela assembleia dos músicos, que dividem também entre si as receitas dos concertos.

Tomar decisões neste modelo é mais difícil. “Temos uma democracia, o que é muito difícil. Não se obtêm 148 opiniões, obtêm-se milhares de opiniões sobre as mesmas questões. O que nos une é tocar grande música com grandes maestros”.

Daniel Froschauer é primeiro violino e já vai no segundo mandato como presidente da orquestra. Está no cargo desde 2017. Em conversa com a Renascença, o músico manifestou entusiasmo com a perspetiva de a Filarmónica regressar a Lisboa, tantos anos depois.

“Estivemos lá em 1955 com Karl Bohm, em 1969 com Claudio Abbado, e depois, em 2001, com Seiji Ozawa”, recorda.

Depois de mais de dois anos a tocar para salas vazias, o violinista passou a dar mais valor à interação com o público. “Estamos ansiosos por ter esta interação com o público, e especialmente agora que os nossos sentidos estão tão apurados para sentir uma plateia”, diz.