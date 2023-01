Veja as imagens do assalto ao Congresso e à democracia no Brasil

Milhares de apoiantes do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro tomaram de assalto Brasília e invadiram o Congresso do Brasil, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal. O novo Presidente Lula da Silva já decretou intervenção federal e responsabilizou Bolsonaro. Portugal, IE e os EUA já condenaram o ataque ao Congresso.

08 jan, 2023 - 21:54 • Ricardo Vieira. Fotos: EPA e Reuters