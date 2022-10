O ativismo é um prato que se serve cru. E “é suposto incomodar”

A receita para a confeção de um protesto, salvo ingredientes secretos de cada chef, não varia muito: tudo começa por bater uma causa como claras em castelo e adicionar ativistas. De seguida, acrescentar o fermento de algum problema social/político ou ambiental, misturar tudo até obter uma massa homogénea e espalhar numa forma. Depois, resta meter no forno e esperar. Assim que estiver cozido, é polvilhar com revolta q.b.

O problema deste tipo de pastelaria, contudo, é que nem sempre é fácil de servir. Ou de engolir. Afinal, quem é que, com uma guerra na Ucrânia a decorrer e na ressaca ainda de uma pandemia, quer trincar uma fatia de discussão sobre combustíveis fósseis?

Nas últimas duas semanas, vários ativistas decidiram começar a servir ações de protesto "à la carte" - em obras de arte. E, com algum sucesso, obrigaram meio mundo a mastigar verdades inconvenientes. Primeiro, foi uma sopa de tomate atirada ao famoso quadro “Girassóis”, de Van Gogh, na National Gallery, em Londres, por ativistas do movimento Just Stop Oil.

“O que vale mais, a arte ou a vida? Estão mais preocupados com a proteção de uma obra do que com a do planeta e das pessoas?”, perguntaram as ativistas do grupo que pretende que o Reino Unido pare de emitir licenças para exploração de combustíveis fósseis. “Milhões de famílias com fome e frio não podem pagar petróleo, não conseguem sequer aquecer uma lata de sopa”, disseram ainda.

Passados poucos dias, membros do grupo de ação climática Letze Generation (Última Geração, em português), arremessaram puré de batata a um Monet, no Museu Barberini, de Potsdam, na Alemanha. E já esta segunda-feira, os ativistas do movimento Just Stop Oil voltaram a atacar: esparramaram tartes de chocolate na estátua de cera do Rei Carlos III, no museu Madame Tussauds, em Londres.