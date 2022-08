Mais de 30 milhões afetados por inundações no Paquistão, "o pior desastre humanitário da década"

As inundações provocadas pelas monções no Paquistão já fizeram mais de 900 mortos desde Junho. Pelo menos 33 milhões de pessoas foram afetadas, afirmou a ministra para as alterações climáticas, Sherry Rehman, que classificou as inundações como "o pior desastre humanitário desta década".

O primeiro-ministro paquistanês, Shahbaz Sharif, já pediu ajuda internacional para fazer face aos danos causados pela catástrofe.

A ministro especificou que o país recebeu chuva 241% acima do normal só no mês de agosto, com algumas províncias como o sul de Sindh a sofrerem com alarmantes 784% de chuva a mais.