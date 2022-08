Europa atravessa a pior seca dos últimos 500 anos?

Nas cidades e principais centros urbanos da Europa, rios e canais dão lugar a paisagens áridas. Na Alemanha, o baixo nível das águas do Reno ameaça o transporte de bens essenciais, como o carvão e gasolina. O rio costuma ser uma das principais vias utilizadas, mas a redução do caudal poderá obrigar as empresas a recorrerem a embarcações de menores dimensões ou até a optar por outras alternativas mais caras, como o caminho de ferro.

A sul, 2022 será o ano mais quente e seco de que há registo em Itália, segundo o Instituto de Atmosfera e Ciência Climática do Conselho Nacional de Investigação italiano. A escassez de água faz-se sentir de tal forma que o rio Pó, o maior rio do país, está 90% abaixo da sua habitual capacidade. Com vários segmentos do seu percurso secos, foi até possível desvendar uma bomba da II Guerra Mundial.