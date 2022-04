Kiev na Páscoa. Celebrar a fé fora do abrigo entre pacotes de leite português

Pausa para rezar entre combates

Bogdan veio à celebração no intervalo dos combates. Posicionou-se junto ao altar onde estavam quase todos os homens ali presentes. Usa farda, mas não é militar das forças regulares do Exército ucraniano. Pertence ao batalhão “Реванш” ( Vingança) que constitui uma das várias milícias presentes nos combates.

Numa das capelas laterais, os caixotes com ajuda repartem o espaço com um pequeno memorial onde estão guardadas peças militares e religiosas resgatadas de batalhas.



Bogdan mostra-nos objetos religiosos recolhidos na igreja de Luk’yanivka, situada na frente leste onde os russos foram repelidos pelas forças ucranianas. Entre elas está uma cruz que ficou junto a um dos soldados que morreram na batalha. Relata que as forças russas usaram bombas incendiárias de forma a conseguir queimar as munições dos combatentes ucranianos.

Quando a Catedral é da Câmara

Ao longo de mais de 110 anos a Catedral de São Nicolau já passou por tudo. No período soviético a igreja foi fechada e usada como armazém do KGB. Reconstruída com madeiras da Ucrânia Ocidental, tornou-se casa do Instituto Ucraniano do Órgão e da Música de Câmara e passou para propriedade municipal.

No final da celebração, uma dinamizadora da comunidade liderou um grupo de mulheres da paróquia que ofereceram pão e flores aos celebrantes. Quando tomou a palavra por indicação do padre Pavlo, esta paroquiana pediu ao Cardeal Krajewski que interceda junto do Papa Francisco para que a Catedral volte a ser da Igreja local e não um organismo estatal de cultura.

Em setembro do ano passado um incêndio destruiu o órgão da Igreja. Por isso nesta Páscoa só as vozes do coro, onde se incluía esta paroquiana, trouxeram música às celebrações.