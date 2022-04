Diário de um resgate de 173 refugiados ucranianos

Tinham conversado ao telefone, pela primeira vez, há poucos dias. Nunca se tinham encontrado nem conheciam as feições uma da outra. Ainda assim, quando a ucraniana Viktoriia Hrybanovska, 38 anos, foi recebida, com a filha de 10, pela conterrânea Oksana Khrushch, numa noite fria de abril, num hotel, em Varsóvia, na Polónia, deu-lhe um longo abraço.

Há um mês que Viktoriia e a filha Elisabete tentavam chegar à Polónia - tinham fugido de Chernihiv, no norte da Ucrânia, onde viviam, e percorrido dezenas de localidades, procurando escapar aos ataques do exército russo. Aquela era a primeira vez, em semanas, que poderiam dormir numa cama limpa e tomar um banho de água quente. "Obrigada, muito obrigada", repetiu Viktoriia, emocionada.

Nesse dia, ainda de madrugada, Oksana Khrushch, ucraniana de 41 anos a viver em Portugal há mais de 20, viajara para a Polónia com mais cinco voluntários da paróquia do Campo Grande, em Lisboa, com a missão de resgatar refugiados vindos da Ucrânia. Desde que a guerra começou, a 24 de fevereiro, mais de 11 milhões de pessoas abandonaram as suas casas, de acordo com as Nações Unidas. Destas, mais de 28 mil pediram proteção temporária a Portugal.

“Desde o início do conflito, pensámos que eramos chamados a envolvermo-nos de alguma maneira. Fizemos uma campanha para recolha de bens essenciais e depois a oportunidade de fazer mais alguma coisa veio ter connosco, quando um grupo de jovens nos pediu ajuda para trazer algumas famílias para Portugal”, recorda o padre Hugo Gonçalves, pároco do Campo Grande, contando que, em meados de março, a paróquia enviou um primeiro autocarro que transportou 49 pessoas. Desta vez, graças a um donativo da Fundação Santander, conseguiu fretar um avião.

“Onde houver uma pessoa a sofrer, onde houver um lugar onde a paz não acontece, aí devemos ser testemunhas da paz, aqueles que partem e ajudam, desde que esteja ao nosso alcance - e neste caso estava”, sublinha o sacerdote.

Menos de 48 horas depois de o grupo de cinco voluntários ter saído de Lisboa, com destino a Varsóvia, 173 pessoas, com idades entre os 3 e os 81 anos, a maioria das quais mulheres e crianças, aterravam no aeroporto militar de Figo Maduro, em Lisboa. Este é o diário desse resgate.