Mil quilómetros ao volante fugindo da guerra. "Desejo voltar e não quero fazer um trabalho qualquer aqui"

Veja também:

Numa das alas da estação de Nyugati, situada no lado Pest da capital da Hungria, os voluntários vão prestando assistência a quem precisa de roupa, alimentação, produtos de higiene, até cartões para o telemóvel.



Uma mulher alta, vestida com um bom casaco, com um saco amarelo a tiracolo, procura informações na zona de acolhimento aos refugiados ucranianos. Traz pela mão uma criança de gorro e casaco polar azul, com os atacadores desapertados na bota esquerda. Chama-se Sofia, tem 5 anos e sabemos disso pela mãe, Irina, recém-chegada da Ucrânia, não de comboio mas ao volante.

"Vim de carro. É uma sorte ter um carro porque ele funciona como a minha casa. Passámos mesmo duas noites no carro já depois da fronteira. E ainda bem que temos carro. O nosso carro é a nossa casa. E é sempre um pequeno espaço onde podemos estar e descansar", explica esta ucraniana que atravessou a Ucrânia ao volante durante duas semanas até passar a fronteira com a Hungria.

A decisão de abandonar Kiev foi tomada quando as primeiras explosões foram escutadas no centro da capital onde vivia. As sirenes ecoaram e o medo instalou-se na família. Irina sentiu que não havia segurança também fora de Kiev e avançou para uma fuga familiar.

"Decidi retirar os meus pais de Kiev para o centro da Ucrânia, não muito longe de Mykolaiv. Não penso que estejam tão seguros no Inverno, mas os meus pais são idosos e não se conseguem movimentar. Se pudessem eu pegava neles, mas eles não podem", conta à Renascença esta natural de Kiev, enquanto a voluntária do acolhimento recolhe os seus dados para uma base de dados que vai permitir encaminhar Irina e a filha para o sistema húngaro de gestão de refugiados.

Ao longo desta fuga foi mantendo o contacto com os pais e com os amigos que permanecem não apenas em Kiev mas também em Kharkiv. Contam-lhes das vidas em subterrâneos, dos controlos militares, das bombas que caem nas cidades.