Um fotógrafo de guerra em Kiev. "O que fica são as conexões humanas, ínfimas, efémeras. Para mim duram a vida toda"

O que se leva daqui... As fotos são o argumento para a Internet. E para os jornais. Hoje publica-se isto e amanhã é outra coisa. Para mim o que fica são as peripécias, essas conexões humanas, ínfimas, pequenas, efémeras.



São efémeras, mas para mim duram toda a vida. São as coisas que vou recordar, na realidade. As fotos são parte do arquivo da memória visual da Humanidade. Mas para mim, de forma pessoal, quando comecei a fazer este trabalho, tratei de pensar – e isto é um pouco egoísta – que eu não faço este trabalho para transmitir ao mundo o que está a acontecer.

Sim, é parte dele, é a consequência. E neste aspecto sou um pouco egoísta, eu faço isto por uma questão pessoal também, para entender o ser humano. Vi o melhor e o pior do ser humano nestes anos de trabalho. As coisas mais belas e as coisas mais horríveis [tal como no Haiti, contava-nos em 2010].

E isso faz-me tentar ser melhor ser humano e tentar que todas essas experiências e coisas que vi façam de mim uma pessoa mais compreensiva, mais aberta.

Imagens de outra época

Estamos a chegar ao nível em que as imagens de gente a fugir em comboios para o outro lado da Europa são de filme. O caos nas estações de comboio e o desespero. Não presenciei as imagens porque não estive na fronteira, poderei fazê-lo à saída. Mas as imagens de famílias a separarem-se, os maridos que têm de deixar as suas mulheres porque têm que voltar para combater.



É de outra época. Vi isto nos filmes e agora estou a ver de forma real. Até nas batalhas, não? Com paraquedistas atirando-se de helicópteros para assaltar um aeroporto no meio da cidade. Coisas que na Europa não se via desde a Segunda Guerra Mundial.