Olhar nos olhos as crianças refugiadas num campo que é "praticamente uma prisão”

Jéssica tem 23 anos e uma filha, Daniela, de quase dois anos. Veio do Congo, grávida de seis meses, viagem que diz ter sido “verdadeiramente terrível”. A filha já nasceu aqui, no campo a poucos quilómetros de Mitilene, capital da ilha grega de Lesbos, o sítio que pela segunda vez recebeu a visita do Papa Francisco.



“É muito importante para nós vê-lo. Não tenho palavras para exprimi-lo. A sua vinda é muito importante para nós. É a primeira vez que o vejo assim e é mesmo muito importante”, repete, em entrevista à Renascença no fim da visita papal.

O Papa esteve no campo cerca de duas horas e desafiou o mundo a olhar nos olhos das crianças refugiadas. Chegou e foi embora. Partiu com um lamento: “passaram-se cinco anos desde a visita que aqui fiz com os queridos Irmãos Bartolomeu e Jerónimo. Depois de todo este tempo, constatamos que pouca coisa mudou na questão migratória”.

Jessica e a filha Daniela ainda estão no campo onde chegaram há dois anos. Não exatamente o mesmo, pois primeiro esteve alojada no campo de Mória, consumido pelas chamas em setembro de 2020.

O campo mudou, mas a vida continua difícil.