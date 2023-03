Foi uma vez o SEF. Capítulo 5: Casos polémicos

As cerca de 40 horas que se seguiram incluíram uma ida ao Hospital Santa Maria com queixas de dores nos membros inferiores e no flanco esquerdo do abdómen; duas recusas do próprio para embarcar em voos que o levariam de volta a Istambul; o isolamento numa das salas - separado dos restantes passageiros que se encontravam no Centro; e uma sucessão de visitas que foi recebendo – de inspetores do SEF, de uma assistente da Cruz Vermelha, de seguranças privados, de mais inspetores do SEF, e finalmente de uma equipa do INEM, que viria a declarar o óbito às 6h30 da tarde de dia 12.

Judicialmente, o caso desenvolveu-se com relativa rapidez. Seis meses depois, no final de setembro desse ano de 2020, o Ministério Público acusou três inspetores do SEF de homicídio qualificado. O julgamento começou em fevereiro de 2021 e a sentença foi conhecida três meses depois. Dois inspetores foram condenados a nove anos de prisão, o outro a sete anos e meio.

Todas as partes recorreram para o Tribunal da Relação de Lisboa, que decidiu aumentar uma das penas, alinhando-as todas nos nove anos de prisão, e depois para o Supremo Tribunal de Justiça onde se manteve o resultado.



Depois da condenação dos três inspetores que estiveram dentro da sala com o imigrante ucraniano, nas instalações do aeroporto de Lisboa, em março deste ano surgiram novos desenvolvimentos. O Ministério Público acusa o ex-diretor de Fronteiras de Lisboa, dois inspetores coordenadores e dois vigilantes.



A esta distância, e salvo decisões que ainda venham a ser tomadas noutras instâncias – como o Tribunal Constitucional -, o advogado da família ucraniana considera que este caso mostrou que no Aeroporto de Lisboa “não havia controlo, e não havendo controlo havia uma muito maior discricionariedade e liberdade por parte dos inspetores para agirem da forma que achassem mais conveniente para - não me esquecerei das palavras de foram ditas numa sessão do julgamento - diminuir o risco, para eliminar o risco”. O jurista não tem dúvidas em afirmar que “este era o pensamento das pessoas que ali trabalhavam”.

Sobre a gravidade dos factos, José Gaspar Schwalbach lembra que “existem convenções europeias que claramente definem as práticas de tortura, e aqui foi o que sucedeu”. O advogado não procura outras palavras e diz que, “a partir do momento em que temos alguém que está manietado, algemado, e continua a ser vítima de agressões, não existem outras definições melhores para tortura do que essas”.



Razão pela qual o advogado não aceita que se diga que a indemnização de 834 mil euros paga pelo SEF à família Homeniuk é demasiado elevada. Pelo contrário. “A verdade é que não é assim tão alta. É pouco. E é pouquíssimo para aquilo que fizeram uma pessoa passar ali no aeroporto. Dir-me-ão, globalmente foi é uma indeminização alta, mas foi baixa de mais para tudo o que fizeram”.