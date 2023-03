Foi uma vez o SEF. Capítulo 4: Vertente internacional

As relações internacionais tornaram-se um dos pilares do funcionamento do serviço. José Van Der Kellen, inspetor coordenador superior, no SEF desde o primeiro recrutamento em 1990, não só participou em centenas destas reuniões internacionais, como usou no terreno a mais-valia dessa cooperação.

Descreve um processo gradual, natural, de quase osmose até para os próprios inspetores do SEF. Uma evolução que começou com a “especialização em determinadas matérias, como por exemplo a área dos vistos, do asilo, e das fronteiras”, e que fez com que alguns dos elementos “fizessem carreira internacional”.

José Van Der Kellen destaca igualmente o retorno que esse trabalho externo teve no desenvolvimento do próprio SEF, porque “a informação que nos chegava permitia-nos adaptar a legislação, e a forma como devíamos gerir os nossos recursos. A vertente internacional permitia-nos ter um ‘chapéu de chuva’ que nos dava uma compreensão muito abrangente dos fenómenos migratórios, e outra capacidade de reação”.

Foi precisamente o apelo por uma forma mais coletiva de trabalhar os problemas comuns, que fez com Lara Alegria que se candidatasse à Europol, onde chegou no início de 2013.

Uma instituição que “não faz estas investigações ‘per si’ mas que dá mecanismos de auxílio à analise criminal, e ajuda a pôr em contacto os vários países onde determinada ação criminal pode estar em curso”.

Nessa altura viviam-se os reflexos da primavera árabe, e sobretudo o drama humanitário das guerras na Síria, na Líbia, no Iémen, Iraque e Afeganistão.

A Europol, em coordenação com várias autoridades nacionais – entre as quais o SEF –, identificou e começou a estudar a forma como “as organizações criminosas se começaram a adaptar às necessidades, à lei da oferta e da procura. Estamos a falar do auge da crise migratória, em 2014, 2015, 2106, quando estes grupos começaram a explorar a imigração ilegal e o tráfico de seres humanos”.

Lara Ribeiro lembra que “de um momento para o outro estava em curso algo extremamente lucrativo, quase sem qualquer consequência se fossem presos e condenados”.

A dimensão da crise humanitária nessa primeira década do novo milénio, leva a União Europeia a reforçar os seus instrumentos de controlo.

A FRONTEX

A Agência Europeia de Gestão e Cooperação Operacional de Fronteiras Externas, que tinha sido criada em 2004, passa no início de 2016 a chamar-se Frontex – Agência Europeia de Guarda de Fronteiras e Costeira.

O orçamento duplica face ao que acontecia até aí, e a estratégia operacional passa a ser mais interventiva, com maior capacidade de recrutamento junto de cada um dos estados-membros, e maior mobilidade no terreno.