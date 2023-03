Foi uma vez o SEF. Capítulo 2: Investigação e Fiscalização

UMA CARREIRA CRIADA DO ZERO



O SEF arranca com uma carreira criada do zero, inspirada por vários modelos de organização, incluindo o da Polícia Judiciária, onde Daniel Sanches tinha sido quatro anos diretor-adjunto. “A conceção do curso foi toda feita internamente, também com base nalguma experiência que eu já tinha da Judiciária. Mas com muitas diferenças nas disciplinas a ministrar. Na investigação criminal seriam muito equivalentes, mas outras eram totalmente distintas, e isso fui buscar aqui e acolá”, sublinha.

Parte da formação foi, aliás, realizada no Instituto da Polícia Judiciária, em Loures, bem como na INDEP – as indústrias nacionais de defesa, também em Loures.

O diretor de então reconhece a exigência que foi posta nessa admissão pioneira. “Toda a formação incidiu sobre dois parâmetros: duas vertentes que mais nenhuma força ou serviço de segurança tinha na altura. Eles tinham que ser simultaneamente rececionistas de qualidade, como se estivessem num hotel de 6 ou 7 estrelas, porque eram a primeira imagem do país para o estrangeiro que chega, e ao mesmo tempo não podiam esquecer que trabalhavam num serviço de segurança. Eles também tinham que defender a segurança interna. Tinham que ter a delicadeza, e o rigor do controlo”.

Daniel Sanches recorda ainda algumas das primeiras apostas, como o domínio das línguas – nessa altura ainda apenas o inglês e o francês –, mas também “insistimos muito numa coisa que vimos nos Estados Unidos, que era a psicologia do comportamento. É muito importante numa abordagem rápida, como é aquela nas cabinas do aeroporto, que o oficial de imigração saiba com quem está a lidar, e se alguém lhe está a mentir ou não. Tem que decidir num primeiro momento se a pessoa é selecionada para ser entrevistada com mais profundidade, ou se lhe é logo franqueada a entrada”.

Esta primeira fornada de inspetores foi toda colocada no Aeroporto de Lisboa. No dia 1 de agosto de 1991 saiu a Guarda Fiscal, entrou o SEF.

Fernando Silva fazia parte desse grupo, que “recebeu as fardas às 17h00 da véspera, e que ainda foi trabalhar com as calças com bainhas feitas com agrafos e fita cola”.

José Van Der Kellen, outro dos elementos desse primeiro grupo, considera que o aeroporto da capital “foi uma escola que serviu de lançamento para essa primeira geração” que ao longo das três décadas seguintes viria a ocupar os mais variados cargos dentro do Serviço, e “o início de diversas especializações, como as questões documentais.

Era no Aeroporto de Lisboa que estavam os problemas, porque as questões de imigração na altura estavam relacionadas essencialmente com África, e com os passageiros indocumentados”.

Mas esse início “foi muito conturbado”, acrescenta Paulo Torres, que frequentou o segundo curso, realizado nove meses depois.

“A passagem entre quem estava nas fronteiras e o SEF não foi de todo pacifica. A Guarda Fiscal estava num processo de extinção, e nesse corre-corre de extinção tinha de passar o testemunho ao novo serviço que estava a aparecer.”

Paulo Torres lembra uma “passagem muito rápida” que colocou largas dezenas de pessoas “a controlar as fronteiras sem saberem bem o que iam encontrar”.