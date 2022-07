A comida não cai do céu. Mas em Bruxelas cai do telhado

A falta de espaço nas cidades obriga a pensar em soluções inteligentes. É na Bélgica que está a maior horta urbana no topo de um edifício do mundo. É no telhado que são produzidos tomates, ervas aromáticas e peixes.

16 jul, 2022 - 14:00 • Tomás Anjinho Chagas