🔴 Veja em direto. Papa anuncia JMJ em Seul

Último dia da jornada Mundial da Juventude (JMJ) e da visita do Papa Francisco a Portugal. Depois da vigília de sábado, com 1,5 milhões de peregrinos, este domingo começa com uma missa no Parque Tejo, pelas 9h00, com a presença do Santo Padre. Para as 16h30 está marcado um encontro do Papa com os voluntários, em Algés. Francisco termina a visita a Portugal, pelas 18h00, com uma cerimónia de despedida, na Base Aérea de Figo Maduro, em Lisboa.