🔴 Veja em direto. Papa Francisco acaba de aterrar em Fátima

Neste penúltimo dia de Jornada Mundial da Juventude, o Papa Francisco vai a Fátima da parte da manhã e preside a uma vigília no Campo da Graça, entre os concelhos de Lisboa e de Loures. Pelo meio, um encontro privado com os membros da Companhia de Jesus, no Colégio de S. João de Brito.