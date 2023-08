🔴 Veja em direto. Papa chega ao Bairro da Serafina

Além de dezenas de acontecimentos em toda a cidade de Lisboa, a agenda da Jornada Mundial da Juventude desta sexta-feira conta com uma visita do Papa ao Bairro da Serafina, depois de confessar alguns jovens na Cidade da Alegria, em Belém. Francisco almoça com jovens na Nunciatura e termina o dia com uma Via-Sacra no Parque Eduardo VII.