🔴 Veja em direto. Papa já está em Cascais

Ao terceiro dia da Jornada Mundial da Juventude, o Papa Francisco vai encontrar-se com jovens universitários, na Universidade Católica Portuguesa, visita a Scholas Occurrentes, em Cascais, e termina o dia com a Cerimónia de Acolhimento, no Parque Eduardo VII.