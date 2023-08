🔴 Direto: Papa encontra-se com religiosos nos Jerónimos

O Papa Francisco participa numa oração de vésperas com bispos, sacerdotes, diáconos, consagrados e consagradas, seminaristas e agentes pastorais, no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa. Este é o último momento da agenda oficial do Santo Padre para esta quarta-feira, primeiro dia da visita a Portugal no âmbito da Jornada Mundial da Juventude (JMJ).