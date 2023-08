🔴 Direto. Abertura oficial da JMJ. Patriarca desafia jovens a trocarem ecrãs pela "realidade verdadeira"

A abertura oficial da Jornada Mundial da Juventude acontece no Parque Eduardo VII (Colina do Encontro), com uma missa presidida pelo cardeal patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente. A celebração com milhares de jovens começa pelas 19h00. Veja em direto na Renascença e acompanhe a emissão especial.