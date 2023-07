Conheça os mapas dos recintos da JMJ 2023

Os mapas dos três recintos dos eventos da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) foram divulgados esta segunda-feira. O Parque Eduardo VII (Colina do Encontro), o Parque Tejo (Campo da Graça) e o Jardim Vasco da Gama (Cidade da Alegria) são os pontos onde os peregrinos vão estar focados a partir de dia 1 de agosto.

Os três primeiros grandes eventos da semana da JMJ têm lugar no Parque Eduardo VII, junto ao Marquês de Pombal, em Lisboa. É lá que decorre a missa de abertura, presidida por D. Manuel Clemente a 1 de agosto; o acolhimento, no dia 3 de agosto, com a presença do Papa Francisco, e a Via-Sacra de dia 4 de agosto, sexta-feira, celebrada pelo Papa Francisco.

O mapa indica 10 pontos de entrada, desde a rotunda no Marquês de Pombal às ruas adjacentes ao Parque Eduardo VII, e uma divisão do espaço por três setores, que indica aos peregrinos para que portas de entrada se devem dirigir.

Os peregrinos não vão ocupar toda a extensão da área. Para além do Pavilhão Carlos Lopes, onde está localizado o centro de imprensa, também o Lago Parque Eduardo VII, a Estufa Fria e algumas instalações desportivas impedem o uso de todo o espaço.

O Campo da Graça - o nome que a JMJ dá ao Parque Tejo, futuro Parque Papa Francisco – vai receber a vigília da noite de sábado e a missa de envio, que encerra o evento. O mapa apresenta a mesma divisão por setores que a Colina do Encontro, com um setor extra, a rosa.

Ao contrário da Colina do Encontro, o Campo da Graça não tem área reservada aos convidados, mas tem para os bispos – que são, pelo menos, várias centenas. Há cinco pontos de entrada no recinto do Parque Tejo.

Na Cidade da Alegria, na Frente de Belém, estão localizados o Parque do Perdão, onde os peregrinos da JMJ se podem confessar, e a Feira Vocacional, onde é possível conhecer diferentes movimentos, associações, comunidades, ordens religiosas e projetos de cariz social.

No espaço estão presentes uma capela, a receção de voluntários e padres, e o palco do Festival da Juventude, com restauração disponibilizada nas imediações.

Os mapas dos recintos estão, de acordo com a organização da JMJ, em atualização.

Os eventos da Jornada Mundial da Juventude vão causar constrangimentos na cidade de Lisboa, nomeadamente na circulação. O plano de mobilidade para a JMJ prevê condicionamentos à circulação rodoviária nas áreas dos eventos à medida que acontecem, assim como na zona do Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, no domingo.

CONSULTE O MAPA INTERATIVO