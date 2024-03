🔴 Ao minuto. Portugueses a votar, líderes partidários também

Após semanas de campanha, chegou 10 de março. Este domingo é dia de eleições legislativas, para eleger os deputados e decidir quem ficará aos comandos do próximo Governo de Portugal. A Renascença vai acompanhar as eleições ao longo do dia e preparou uma emissão especial, na rádio, site e redes sociais, que arranca pelas 19h00, com reportagem nas sedes de campanha, comentadores em estúdio e divulgação dos resultados em tempo real.