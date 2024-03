ze

04 mar, 2024 aldeia 14:09

Desta vez não irá haver maiorias.....nem do ps nem do psd, quem quiser governar tem de se coligar, resta saber como e com quem.Portugal e os portugueses já viram que não vale a pena dar maiorias nem ao ps nem a qualquer outro,os partidos têm o dever de começar a pensar em Portugal, na melhoria de vida do povo português e do desenvolvimento do país,e deixarem-se de partidarismos, de continuarem a responsabilizar os outros e coligarem-se e adoptar politicas novas,caso contrário este país não têm solução, e a comunicação social deveria ter isso em conta e não andar com os partidos do sistema sempre ao colo,deveriam ser mais isentos,mais inteligentes e mais exigentes com quem nunca fez nada por este país.Precisamos de politicas novas e de intervenientes novos, o sistema está pôdre, a justiça está amarrada, a corrupção alastra, e a vida de quem trabalha está cada vez mais sufocada em impostos,taxas e tachinhas.....