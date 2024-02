Ao minuto. Candidatos rejeitam segurança reforçada após ataque com tinta a Montenegro

EU

27 fev, 2024 PORTUGAL 20:23

Como Vilarealense que sou e como MUITO BOM aluno que fui a PORTUGUÊS, venho junto do MAU Jornalismo que está a acompanhar os DISCURSOS de campanha eleitoral que INSEGURANÇA nada tem a ver com CRIMINALIDADE. Ou seja, eu SINTO-ME INSEGURO nas redondezas do Nosso Shoping em Vila Real sem sentir ou ver CRIMINALIDADE naquela zona. Há UNS ANOS , disse aqui RR, que na Rua Augusta em Lisboa não sentia SEGURANÇA, pois nessa ALTURA a droga era vendida em plena hora de sol, mas não disse que naquela rua havia CRIMINALIDADE. É VERGONHOSO, para não adjetivar doutra maneira, colocarem em PARANGONAS aquilo que NÃO É DITO por aquilo que lhes APETECE que FOSSE dito. Se queremos ter Políticos SÉRIOS, temos que ser sérios TAMBÉM. Até ao dia em que o Jornalismo seja VERDADEIRO.