Quais foram as notas de cada curso? Oito mil alunos entraram no Ensino Superior

Oito mil estudantes conseguiram colocação na 2.ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior (CNAES), mas 59% dos candidatos ficaram de fora, segundo informação oficial divulgada na madrugada de sábado para domingo. A média mais elevada é de Bioengenharia na Universidade do Porto e já não há vagas no ISCTE, nem nas escolas superiores de Enfermagem de Coimbra, Lisboa e Porto. A Universidade de Lisboa e a do Porto foram as mais procuradas.

Na 2.ª fase, estiveram a concurso 9.659 vagas iniciais, às quais acresceram 87 vagas adicionais e 2.011 libertadas por candidatos que já tinham realizado a matrícula, mas foram agora colocados noutro curso. Segundo dados do Ministério da Educação, Ciência e Inovação, conseguiram colocação 41% dos 19.644 candidatos, deixando de fora mais de metade.

Ficaram ainda por ocupar 3.728 lugares, que poderão ser disponibilizados na 3.ª fase do concurso.



Os estudantes que foram colocados nesta segunda fase devem proceder à matrícula entre 16 e 18 de setembro junto da respetiva instituição de ensino superior. A 23 de setembro, serão conhecidas as vagas finais para a 3.ª fase, cujas candidaturas deverão realizar-se entre 21 e 24 deste mês.