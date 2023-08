Saiba se entrou no ensino superior e quais os cursos com nota mais alta

Os resultados da primeira fase do concurso nacional de acesso ao Ensino Superior para o novo ano letivo 2023/2024 foram divulgados este domingo pela Direção-Geral do Ensino Superior (DGES).



Ao todo, 49.438 estudantes conseguiram entrar nas universidades e politécnicos públicos nesta primeira fase: 56% ficaram colocados na primeira opção de candidatura e 87% numa das três primeiras opções.

Cerca de dez mil candidatos não conseguiram vaga na primeira fase do concurso ao Ensino Superior e terão nova oportunidade na segunda fase.



De acordo com os dados da DGES, um total de 59.364 alunos concorreram à primeira fase, uma descida em relação aos dois anos anteriores.



No total, estavam disponíveis 54.311 vagas em mais de um milhar de cursos, mais 275 vagas do que o inicialmente anunciado e mais 671 do que no ano passado.



O Ministério do Ensino Superior destaca "o maior número de sempre" de novos estudantes em cursos de Medicina, com 1.595 colocados, mais 51 em comparação com o ano letivo anterior.

Já o número de estudantes colocados em licenciaturas em Educação Básica aumenta 21% face ao ano anterior. Nos últimos dois anos o número de colocados em licenciaturas em Educação Básica aumentou 45%.

As candidaturas à 2.ª fase acontecem entre 28 de agosto a 5 de setembro, sendo os resultados divulgados a 17 de setembro, enquanto o prazo de candidaturas à 3.ª fase decorre entre os dias 22 e 25 de setembro.



Top 10 dos cursos com nota mais elevada

Com 18,86 valores, o curso de Engenharia Aeroespacial da Universidade do Minho foi o que exigiu a nota mais elevada de entrada nesta primeira fase do concurso de colocação do Ensino Superior.

O curso de Medicina do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar desce este ano para segundo lugar, com 18,68 valores de média.

1 - Engenharia Aeroespacial - Universidade do Minho (188.6)

2 - Medicina - Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar - Universidade do Porto (186.8)

3 - Engenharia Aeroespacial - Instituto Superior Técnico de Lisboa (186.8)

4 - Engenharia e Gestão Industrial - Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (185.5)

5 - Engenharia Aeroespacial - Universidade de Aveiro (185.2)

6 - Arquitetura - Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto (184.5)

7 - Bioengenharia - Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (184.5)

8 - Medicina - Universidade do Porto (183.5)

9 - Medicina - Universidade do Minho (182.8)

10 - Línguas e Relações Internacionais - Faculdade de Letras da Universidade do Porto (182.8)

Consulte a classificação média do último colocado em cada curso e saiba que instituições ainda têm vagas disponíveis para a segunda fase. Se não conseguir visualizar a tabela, pode descarregar aqui a lista (formato PDF ou Google Docs)