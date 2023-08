Mapa interativo. Saiba onde vão estar os novos radares de velocidade

Cuidado na estrada a partir do próximo mês. A 1 de setembro, entram em vigor 37 novos radares para medir a velocidade nas autoestradas, itinerários complementares e estradas nacionais, incluindo 12 dispositivos de controlo de velocidade média.

Entre os novos radares, que passam a controlar as velocidades em setembro, oito ficam no distrito do Porto (incluindo três de velocidade média), seis no de Braga (um radar de velocidade média) e cinco no de Lisboa (três de velocidade média).

Os outros seis novos radares de velocidade média serão introduzidos em Aveiro, na A1 e A25, na A1 em Santarém, um em Setúbal, na N10, e outro em Coimbra, na N109.

Juntando aos que já se encontram em funcionamento, Lisboa continua a ser o distrito com mais radares no Sistema Nacional de Controlo de Velocidade (SINCRO), com 26 locais de controlo de velocidade, seguido do Porto, com 22.

A partir de setembro, o número de radares passa a ser de 98, mas há planos para crescer para 123, incluindo mais 11 radares de velocidade média.

Para já, a partir de setembro, a A1 passa a ser a autoestrada com mais radares (oito), enquanto a A25 terá seis radares. A A29 tem planos para ter oito radares no futuro.

Os novos radares de velocidade média terão, nas estradas portuguesas, uma sinalética própria: o sinal de trânsito H42.

De acordo com o Automóvel Clube de Portugal, ao contrário dos radares fixos e móveis, os de velocidade média não indicam a velocidade instantânea dos veículos, mas antes calculam se os mesmos andaram mais depressa do que o permitido entre dois pontos de um determinado trajeto.

O novo radar deteta a velocidade do veículo num primeiro equipamento e depois volta a registar a velocidade num segundo equipamento, cabendo ao sistema calcular o tempo e a velocidade média entre estes dois pontos.