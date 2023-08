Exames de 2.ª Fase. Quase 95% dos alunos do 9.º ano com negativa a Matemática

Mais de 85% dos alunos que fizeram os exames de 2.ª fase no 9.º ano de escolaridade tiveram negativa e apenas 2% alcançaram a nota máxima de 5, na escala de 1 a 5. A Matemática, mais de 60% teve a nota mínima.

No ensino secundário, quase todas as principais disciplinas viram as suas médias baixar na 2.ª fase dos exames, em relação à primeira. No caso do Português, a discrepância foi maior e chegou aos dois valores, enquanto a Matemática teve a média mais baixa - 9,5 valores.

Segundo números divulgados esta segunda-feira pelo Ministério da Educação, foram realizadas quase 60 mil provas, número superior às cerca de 55 mil realizadas no ano letivo anterior.

As cinco disciplinas com maior número de provas foram Matemática, Biologia e Geologia, Física e Química A, Português e Economia A, enquanto Filosofia (17%) e Inglês (15%) registaram a maior percentagem de alunos inscritos que faltaram à chamada.



Por regra, os resultados da 2.ª fase baixam em relação à 1.ª e o mesmo aconteceu este ano: a Português, a média baixou 2,1 valores, de 12,5 para 10,4; a Matemática, de 11 valores para 9,5; ou a História A, de 11,5 para 10,8 valores.

Mas há exceções. Nas disciplinas de Física e Química, Economia e Geometria Descritiva, as médias foram maiores agora. No último caso, os alunos registaram resultados com 1,6 valores acima da fase anterior.

Razia a Matemática

Nos exames de 2.ª Fase do 9.º ano, o destaque é negativo: os resultados foram mais baixos do que na primeira fase e, em Matemática, só 1% dos alunos teve uma nota correspondente a um 4 ou 5, numa escala de 1 a 5.

A média a Matemática foi de 19 pontos de 0 a 100, ainda mais baixa que a do ano passado (23). Dos mais de três mil alunos que fizeram o exame, só 11 tiveram 90% ou mais. E só 40 tiveram 70% ou mais (correspondente a uma nota de 4 ou 5, na escala de 1 a 5). Um total de 141 alunos conseguiram nota 3 no no exame.

Feitas as contas, 94% dos alunos tiveram negativa e mais de 60% teve a nota de 1, na escala de 1 a 5.

Em Português, o cenário foi melhor, mas também negativo. A média foi de 38 pontos, de 0 a 100, menos que a média de 51, em 2022.

Quase 75% dos alunos tiveram negativa e apenas dois conseguiram a nota máxima de 5.