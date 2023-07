Mapa interativo JMJ. Como circular em Lisboa? Que ruas estarão condicionadas? Que transportes usar?

A Jornada Mundial da Juventude (JMJ) e a visita do Papa Francisco a Lisboa vão obrigar ao corte de estradas, ao desvio de autocarros e ao encerramento de estações de metro e de comboio em alguns dias, entre 1 e 6 de agosto. Desde a apresentação do plano de mobilidade para a primeira semana de agosto, já existem algumas alterações e novidades. Mas, afinal, como se vai circular em Lisboa?

É possível ir de carro para o trabalho?

Andar de carro vai ficar mais difícil entre 1 e 6 de agosto, mas vai ser possível ir trabalhar e regressar a casa. Várias ruas e avenidas de Lisboa estarão sujeitas a condicionamentos. Algumas nos dias 1, 3, 4, 5 e 6 de agosto. Outras apenas nos primeiros três dias e outras só no fim de semana.



A Câmara de Lisboa garantiu que todos os moradores, trabalhadores e peregrinos poderão circular mesmo com as restrições em vigor.

Os moradores e os residentes da zona amarela devem ter consigo provas de residência e declarações da entidade patronal para garantir a passagem junto das autoridades.

Quem reside ou trabalha na zona vermelha também poderá circular nestes moldes. Contudo, a saída ou o regresso a casa ou local de trabalho pode ser impedida durante a realização dos eventos de maior dimensão como as missas ou a Via-Sacra, disse Carlos Moedas à Renascença.

Além do estacionamento regular já existente na cidade de Lisboa, acrescentaram-se três zonas de estacionamento de veículos ligeiros em três pontos da cidade. Assim, haverá três novos parques, exclusivamente para a jornada, no Jamor (3 mil lugares), em Loures (2 mil lugares) e no Parque das Nações (400 lugares).

Como se vão adaptar os transportes públicos?

Os eventos de maior dimensão, que decorrem nos dois principais locais da JMJ, o Parque Eduardo VII e o Parque Tejo, obrigarão ao encerramento de quatro estações de metro (Avenida, Marquês, Parque, Picoas e Moscavide) e de quatro estações de comboio da linha da Azambuja (Moscavide, Sacavém, Bobadela e Santa Iria).

As estações de metro da Avenida, Marquês, Parque e Picoas encerram a 1, 3 e 4 de agosto, entre as 11h e o final do serviço, à 1h da manhã. Será possível utilizar as linhas de metro entre estas estações entre, por exemplo, o Terreiro do Paço e São Sebastião, mas não será possível entrar ou sair delas neste horário.

Esta quarta-feira, o Metro de Lisboa comunicou a troca do encerramento entre a estação dos Restauradores, da linha azul, e a estação de Picoas, da linha amarela. Assim, a estação dos Restauradores estará aberta.

Já a estação de metro de Moscavide, da linha vermelha, também incluída neste novo anúncio, encerra apenas no dia 6 de agosto, domingo, a partir do meio-dia.

O reforço do número de lugares anunciado no plano de mobilidade será feito através da circulação contínua de metros de seis carruagens e do aumento da sua frequência, para diminuir os tempos de espera.

À exceção das quatro estações de comboio encerradas das 07h do dia 5 de agosto até às 19h do dia 6 de agosto, a circulação de comboios não terá restrições adicionais. À semelhança do que acontece no metro, o veículo passará nestas estações sem parar.

As estações de comboio mais próximas do Parque Tejo em funcionamento serão a do Oriente, do lado de Lisboa, ou da Póvoa, do lado de Loures.

As obras de modernização da linha de Cascais estão suspensas entre 28 de julho e 8 de agosto.

Já na Carris, serão suspensas 28 carreiras, 2 elétricos e três ascensores, a partir de 29 de julho, ainda que com variações ao longo dos dias, consoante a zona da cidade de Lisboa. 25 autocarros e um elétrico terão alterações de percurso nos dias 1, 3 e 4 de agosto, enquanto 17 autocarros verão o seu itinerário desviado ou dividido nos dias 5 e 6.

Por exemplo, o autocarro 771, que circula entre o Pólo Universitário da Ajuda e a Estação de Sete Rios, foi suspenso, à semelhança dos ascensores e de alguns elétricos que circulam na baixa da cidade.

Já o autocarro 728 que, usualmentem liga o Restelo à Portela através de três das vias que estarão condicionadas durante grande parte da semana (a Avenida da Índia, a Avenida 24 de Julho e a Avenida Infante D. Henrique) será desviado por ruas paralelas como, por exemplo, a Rua da Junqueira.

Outras carreiras são encurtadas ou divididas. O autocarro 711, muito utilizado par quem recorre ao Terreiro do Paço como interface fluvial, começará apenas nas Amoreiras, nos dias 1, 3 e 4 de agosto.

Por fim, certos autocarros não sofrerão nenhuma alteração, como é o caso do 724, que viaja entre Alcântara e a Pontinha.

A Carris construiu um micro-site em que disponibiliza todas as alterações nos autocarros, elétricos e ascensores entre 29 de julho e 6 de agosto.

A Carris Metropolitana também mudou o local do terminal do Marquês, para junto da Fundação Calouste Gulbenkian. As linhas afetadas são: 1704, 1716, 1723, 1724, 1725, 1726, 1728, 1730, 1729, 1733, 3709 e 3715.

Lisboa tem um total de 2.973 docas de bicicletas Gira. Contudo, 31 estações localizam-se nas zonas amarelas junto ao Parque Eduardo VII e ao Parque Tejo, que estarão interditadas por não ser permitida a circulação de bicicletas nesta zona, respetivamente a 1, 3 e 4 de agosto, e a 5 e 6. As estações aqui localizadas têm até 33 docas.

Restrições de circulação são só em Lisboa?

Não, também Loures, Cascais e Almada apresentarão condicionamentos na circulação rodoviária.

Algumas estradas de Loures, principalmente junto ao Parque Tejo e aos parques de estacionamento, estarão com acesso limitado no fim de semana de 5 e 6 de agosto. Estas estradas incluem troços da Nacional 10 e do IC2.

Também no concelho vizinho de Cascais, que vai receber a visita do Papa Francisco no dia 3 de agosto, vai haver restrições à circulação em algumas estradas e não apenas neste dia. No site da Câmara Municipal, informa-se que a 31 de julho e, depois, a 1 e 4 de agosto, algumas vias estarão cortadas ao trânsito.

Em Almada, a circulação também vai estar condicionada nas ruas circundantes ao Cristo Rei entre 31 de julho e 7 de agosto. Esta restrição aplica-se entre as 8h e as 20h.