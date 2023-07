Mapa interativo JMJ. Onde estacionar e que estações de metro e comboio fecham?

P a r a g ens de m e t r o e de comboio encer r adas L ocalização t empo r ária de t erminal r od o viário Docas de bicil e tas Gi r a E s tações de M e t r o E s tações de C omboio I n t er f aces fl uviais E s tacioname n t o de v eículos li g ei r os E s tacioname n t o de v eículos especializados Z ona v ermelha Z ona ama r ela Z ona v e r de Explo r e o mapa i n t e r a ti v o pa r a v e r as al t e r ações ao t r ânsi t o p r e vi s tas pa r a Lisboa . P ode f a z e r z oom e clica r n o s eleme n t o s .

As zonas mais condicionadas estão próximas dos principais locais da Jornada, como o Parque Eduardo VII e o Parque Tejo, onde decorrerão os principais eventos.

A 1, 3 e 4 de agosto, as estações de metro dos Restauradores, da Avenida (da Liberdade), do Marquês de Pombal e do Parque vão ser encerradas. A alteração da localização da paragem de autocarro do Marquês de Pombal para a Rua Marquês Sá da Bandeira, perto do Jardim da Fundação Calouste Gulbenkian, vai alterar o percurso de doze linhas.

Nos dois dias seguintes, 5 e 6 de agosto, serão encerradas as estações de comboio em torno do Parque Tejo: Moscavide, Sacavém, Bobadela e Santa Iria.

Apesar das estações fechadas e dos desvios nas linhas, todos os modos de transporte vão ter um reforço diário no número de lugares entre 1 e 6 de agosto, de acordo com a localização dos eventos. A acrescentar a este aumento, os peregrinos e voluntários receberão um passe para agilizar a mobilidade.

A organização espera que a larga maioria dos peregrinos e voluntários se desloque entre os eventos de transportes públicos e que o recurso ao transporte privado ronde os 20%. Ainda assim serão disponibilizados parques de estacionamento extraordinários no Jamor, no Parque das Nações e em Loures. O conjunto destes parques permitirá estacionar 5400 veículos.

Estão ainda planeadas duas localizações para estacionamento de veículos especializados, uma junto ao aeroporto de Lisboa e outra, na ponta norte do Parque Tejo.

O plano de mobilidade e de segurança para a Jornada Mundial da Juventude foi apresentado esta sexta-feira.