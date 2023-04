Portal do SNS sem informação atualizada sobre maternidades fechadas

As grávidas não têm a informação atualizada no site do Serviço Nacional de Saúde (SNS) sobre os condicionamentos nas maternidades e urgências obstétricas da região de Lisboa.

Há duas semanas que a informação não é atualizada e é impossível saber quais as urgências de obstetrícia e blocos de partos que estão a funcionar.

A Renascença já questionou o Ministério da Saúde sobre esta falha.

De acordo com o plano do Serviço Nacional de Saúde, este fim de semana há quatro urgências fechadas, nos hospitais de Setúbal, Santarém, Amadora-Sintra e Vila Franca de Xira.

Nove maternidades da região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) vão continuar a funcionar com condicionalismos até ao final de maio, anunciou no final de março a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS).



As nove unidades vão funcionar rotativamente durante os períodos noturnos, fins de semana e feriados. Em causa estão os Hospitais das Caldas da Rainha, Abrantes, Santarém, Vila Franca de Xira, Hospital S. Francisco Xavier, Amadora-Sintra, Hospital de Loures, Hospital de Setúbal e Hospital Barreiro-Montijo.