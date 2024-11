Até onde chegam os mísseis americanos? Ucrânia pode atingir mais de 200 alvos russos

Entre as localizações alcançáveis pelos mísseis ATACMS, apenas são conhecidos os detalhes de 225 instalações. Muitas são sedes de regimentos, batalhões e brigadas específicas, como as responsáveis por aviação, artilharia motorizada, comunicações rádio, guerra eletrónica e ferrovia. Há ainda arsenais, depósitos de combustível e centros de logística.

Segundo uma avaliação do Instituto para o Estudo da Guerra (ISW) , realizada no final de agosto, há pelo menos 245 localizações militares e paramilitares russas ao alcance dos mísseis ATACMS , cujo alcance máximo é de 306 quilómetros .

A Ucrânia pode atingir 245 localizações do exército e autoridades da Rússia graças à autorização dos Estados Unidos da América (EUA) para utilizar o sistema de mísseis ATACMS, anunciada pela Casa Branca no passado domingo.

As autoridades de Londres, Kiev e Moscovo não conf(...)

Fazem parte da lista 15 bases aéreas, algumas fábricas que fornecem equipamentos eletrónicos ao Exército Russo, campos de treino, e departamentos regionais do FSB - o Serviço Federal de Segurança da Rússia, que sucedeu ao infame KGB.

A lista inclui ainda um Grupo de Operações Psicológicas do GRU, um serviço de informações russo, e uma brigada de proteção nuclear, biológica e química.

A administração Biden autorizou no passado domingo a Ucrânia a utilizar mísseis do sistema ATACMS contra a Rússia, depois de meses em que bloqueou esse uso, permitindo-o apenas contra a área da Ucrânia invadida pela Rússia. A mudança de política surge depois de ser conhecido que há tropas da Coreia do Norte a combater ao lado da Rússia.

Segundo o “Kyiv Post”, a Ucrânia terá recebido menos de 50 sistemas ATACMS dos EUA. Não se sabe quantos dos mísseis entregues têm alcance de 300 km, nem quantos já terão sido usados.

Os mísseis Storm Shadow, fornecidos pelo Reino Unido e usados esta quarta-feira, têm um alcance de cerca de 250 km.