Mapa dos resultados das eleições nos EUA. Vence Kamala Harris ou Donald Trump?

17 estados nos EUA já têm as urnas de voto fechadas. Como habitual, a noite começa com uma liderança dos republicanos no Colégio Eleitoral, graças aos vários estados pequenos em que já é possível fazer previsões.

À 1h de quarta-feira em Portugal, Donald Trump acumulava 95 votos eleitorais, contra os 35 votos eleitorais de Kamala Harris. Nenhuma projeção ou dado indicava, até essa hora, padrões fora do esperado na votação, mantendo-se o cenário de uma eleição presidencial muito renhida.